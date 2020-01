Die Polizei ermittelt Körperliche Auseinandersetzung in der Asylunterkunft

(Foto: Ursula Hildebrand)

Am Donnerstag, 2. Dezember, 0.30 Uhr, kam es in der Asylunterkunft in Beilngries zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei nigerianischen Staatsangehörigen.