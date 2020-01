Sicherheitskraft verletzt 33-Jähriger taucht mit Schreckschusspistolen in der Disko auf

Am Mittwochmorgen, 1. Januar, 6.45 Uhr, kam es zu einer Auseinandersetzung vor einer Diskothek in der Ingolstädter Straße in Großmehring, bei der eine Sicherheitskraft erheblich verletzt wurde.