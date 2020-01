Böse Überraschung nach dem Urlaub Einbruch in Einfamilienhaus – Täter erbeuten Bargeld und Schmuck

In der Zeit von 26. bis 30. Dezember 2019 nutzten Einbrecher die Urlaubsabwesenheit der Bewohner, um in ein Einfamilienhaus in der Adlzreiterstraße im Ingolstädter Stadtteil Haunwöhr einzusteigen.