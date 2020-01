Technische Ursache Schwelbrand in Gaimersheimer Backhalle

(Foto: Lutsenko Oleksandr/123rf.com)

Ein Sachschaden von wenigen tausend Euro entstand bei einem Brand, der durch einen technischen Defekt am Dienstag, 31. Dezember 2019, an einem Backofen in Gaimersheim ausgelöst wurde.