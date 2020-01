Sicher nicht verloren Vorderes Autokennzeichen gestohlen

(Foto: qvist/123RF)

Am Neujahrstag, 1. Januar 2020, in der Zeit zwischen 00.30 und 14 Uhr wurde von einem geparkten Pkw in der Prechtlstraße in Mainburg das vordere amtliche MAI-Kennzeichen entwendet.