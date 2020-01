Brandflecken durch Wunderkerzen Vandalen beschädigen die Marienkapelle in Aiglsbach

(Foto: 123rf.com)

In der Zeit zwischen Dienstag, 31. Dezember 2019, 17 Uhr und Mittwoch, 1. Januar 2020, 8 Uhr wurde in der Wiedenfeldstraße in Aiglsbach die Außenwand der dortigen Marienkapelle vermutlich durch Wunderkerzen, die an der Wand befestigt wurden, erheblich verschmutzt.