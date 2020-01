Silvesternacht Stadt und Polizei ziehen eine positive Bilanz zum Böllerverbot in der Ingolstädter Innenstadt

(Foto: erika8213/123RF)

Überaus friedlich verlief die Silvesternacht in der Ingolstädter Innenstadt. Die Feiernden hielten sich fast ausnahmslos an das erlassene Böllerverbot im Altstadtbereich. Nur in einigen wenigen Fällen mussten die Sicherheitsbehörden Feuerwerkskörper sicherstellen, bzw. forderten sie die Besucher dazu auf, auf das Abbrennen in der Innenstadt zu verzichten. Nur gegen eine Person, die uneinsichtig war und versuchte Feuerwerkskörper zu zünden, wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.