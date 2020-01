Zeugen gesucht Briefkasten in Vohburg gesprengt

(Foto: Zoll)

In der Silvesternacht am Mittwoch, 1. Januar 2020, zwischen 1 und 8 Uhr sprengten bislang unbekannte Täter mit einem Böller den Briefkasten eines Hauses am Beginn der Kastanienallee in Vohburg.