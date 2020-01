Die Polizei ermittelt Verdacht einer Alkoholvergiftung – 15-Jähriger musste ins Krankenhaus

Am Dienstag, 31. Dezember 2019, kurz vor 22 Uhr, wurde am Bahnhofsgelände in Neustadt an der Donau ein betrunkener Jugendlicher gemeldet.