Alkohol am Steuer Im Rausch Verkehrszeichen und Mauer gerammt

(Foto: lecic/123RF)

Am Neujahrstag, Mittwoch, 1. Januar 2020, gegen 4 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Mann aus Baden-Württemberg mit seinem Pkw von der Autobahn her kommend die Staatsstraße 2143 in Bad Abbach ortseinwärts. Am Heidfeld übersah der Fahrzeuglenker die dortige Verkehrsinsel, fuhr über diese geradeaus darüber und beschädigte hierbei ein Verkehrszeichen.