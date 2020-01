Körperverletzung und Beleidigung Als sein Auto abgeschleppt werden sollte, tickte ein 21-Jähriger aus

Am Dienstagnachmittag, 31. Dezember, kam es gegen 15 Uhr in der Permoserstraße in Ingolstadt zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem Kraftfahrzeugführer und dem Fahrer eines Abschleppunternehmens.