Geschwindigkeitsmessung auf der B16 Raser auf der B16 erwischt – 33 Verwarnungen und 17 Anzeigen

(Foto: mino21/123RF)

Am Freitag, 20. Dezember, wurde durch die Verkehrspolizeiinspektion Landshut eine Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße B16 auf Höhe Saal an der Donau in Fahrtrichtung Regensburg durchgeführt.