70.000 Euro Schaden Trambahn kollidiert mit einem Taxi und springt aus den Gleisen

(Foto: Berufsfeuerwehr München)

„Drei Fahrzeuge beschädigt und eine Trambahn entgleist – keine Verletzten!“, so lautet die Bilanz einer Kollision einer Trambahn und eines Taxis am Dienstag, 31. Dezember, 0.40 Uhr in der Blütenstraße in München.