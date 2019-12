Nicht aufgepasst – Von der Fahrbahn abgekommen – 18-Jährige landet im Acker

Am Montag, 30. Dezember, gegen 11:50 Uhr, befuhr eine 18-jährige Fahrzeuglenkerin aus dem Gemeindegebiet Großmehring mit ihrem Pkw die Staatsstraße von Grampersdorf kommend in Fahrtrichtung Beilngries. Zwischen den Ortseinfahrten von Neuzell kam diese schließlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab.

BEILNGRIES/LANDKREIS EICHSTÄTT Sie überfuhr hierbei einen Leitpfosten und einen gepflanzten Baum mitsamt Haltestangen, bevor sie in einem angrenzenden Acker zum Stehen kam. Die junge Frau erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An ihrem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.