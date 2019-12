Vorfahrt missachtet 37-Jähriger übersieht Auto – Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der Bundesstraße

(Foto: bwylezich/123RF)

Am Sonntagabend, 29. Dezember, wollte ein 37-jähriger Fahrzeuglenker gegen 18.30 Uhr in Siegenburg auf die Bundesstraße B299 in Richtung Landshut einbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 27-Jährigen, der auf der B299 in Richtung Neustadt unterwegs war.