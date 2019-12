Hauseigentümer nicht erreichbar Technischer Defekt – Kelheimer Feuerwehr muss schrillende Alarmanlage abschalten

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Am Montag, 30. Dezember, ertönte in den frühen Morgenstunden ab etwa 2.20 Uhr eine Alarmanlage in der Maria-Fels-Straße in Kelheim und hielt einige Anwohner vom Schlafen ab.