Crystal Meth, Marihuana und Co. Bei Vollzug eines Haftbefehls Drogen aufgefunden

Foto: Jiri Hera/123rf.com (Foto: Jiri Hera/123rf.com)

Anlässlich einer Durchsuchung zum Vollzug eines Haftbefehls wurde am Samstagabend, 28. Dezember, gegen 20 Uhr in der Brechhausstraße in Mainburg in der Wohnung eines 24-jährigen Mainburgers Betäubungsmittel aufgefunden.