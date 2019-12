Die Polizei ermittelt Ärger in Geisenfeld – zwei Männer geraten aneinander

(Foto: Holger Becker)

Aufgrund nicht näher bekannter Ursache gerieten in Geisenfeld am Sonntag, 29. Dezember, 3 Uhr, ein 21-Jähriger aus dem Kreis Regensburg sowie zwei Ingolstädter im Alter von 27 und 28 Jahren in Streit.