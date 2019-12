Zeugen gesucht Unbekannter wollte Nissan in Kelheim aufbrechen

(Foto: Ursula Hildebrand)

Am Freitag, 27. Dezember, gegen 22 Uhr, stellte der 33-jährige Geschädigte seinen Nissan unbeschädigt vor seinem Anwesen in der Spechtstraße in Kelheim ab.