Anzeige erstattet Ladendetektiv ertappt zwei Diebe in Ingolstädter Verbrauchermarkt auf frischer Tat

(Foto: olegdudko/123RF)

Durch den Ladendetektiv eines Verbrauchermarktes in der Münchener Straße in Ingolstadt konnten zwei 33 und 44 Jahre alte Männer am Samstag, 28. Dezember, um 15.56 Uhr, beobachtet werden, wie sie mehrere Waren unter ihrer Kleidung versteckten und ohne zu bezahlen den Kassenbereich passierten.