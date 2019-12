Um Hinweise wird gebeten Unbekannte demolieren in Bad Abbach ein Kleinkraftrad

(Foto: langdu8x/123RF)

Am Samstag, 21. Dezember, gegen 20 Uhr, stellte der 17-jährige Geschädigte seinen Roller der Marke Dragon in Bad Ababach in der Inselstraße ab. Zu diesem Zeitpunkt war sein Gefährt noch unbeschädigt.