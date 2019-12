Blutentnahme veranlasst Betrunkene Autofahrerin meldet „verdächtige Wahrnehmung“ – jetzt ist der Führerschein weg

(Foto: Karel Miragaya/123rf.com)

Am Samstag, 28. Dezember, gegen 14.40 Uhr, teilte eine 40-jährige Landkreisbewohnerin, die sich in der Nähe der Wallfahrtskirche am Frauenbründl befand, der hiesigen Polizeidienststelle mit, dass sie dort soeben eine verdächtige Wahrnehmung gemacht hat.