Alarmanlage ausgelöst Alkoholisierter Mann bricht in einen Mainburger Supermarkt ein

(Foto: Polizei Bayern)

Am frühen Samstagmorgen, 28. Dezember, drang ein 49-jähriger Mann aus dem südlichen Landkreis Kelheim in einen Supermarkt in der Abensberger Straße in Mainburg ein und verwüstete einen Teil der Auslage.