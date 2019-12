Geringer Sachschaden Brand in einer Münchner Klinik – Patient schwer verletzt

(Foto: 123rf.com)

Bei einem Brand in einer Münchner Klinik in der Englschalkinger Straße ist ein Patient schwer verletzt worden. Der Mann hatte sich am Samstag, 28. Dezember, im Krankenbett eine Zigarette an, während er durch eine sogenannte Sauerstoffbrille versorgt wurde. Dabei kam es durch die brandfördernde Wirkung des Sauerstoffes zu einer Stichflamme. Dadurch fing das Bett und Teile der Kleidung des Patienten Feuer.