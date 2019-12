12.000 Euro Schaden Zwei Leichtverletzte bei Unfall in Ingolstadt

(Foto: annavaczi/123RF)

Ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Pfaffenhofen befuhr am Freitag, 27. Dezember, 14.15 Uhr, mit seinem BMW die Manchinger Straße in Ingolstadt stadtauswärts und musste anhalten, da ein Pkw vor ihm nach links in die Ida-Noddack-Straße abbiegen wollte. Eine 37-Jährige aus Ingolstadt hielt mit ihrem Seat dahinter an. Ein nachfolgender 48-Jähriger aus München erkannte mit seinem VW Multivan die Situation zu spät und fuhr auf den Seat auf.