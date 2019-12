Zeugen gesucht Die Polizei ermittelt zu Einbrüchen in Kelheim – Videoüberwachung könnte Hinweise liefern

In den frühen Morgenstunden am Mittwoch, 25. Dezember, waren zwei Geschäfte in der Bahnhofstraße in Neustadt an der Donau Ziel eines Einbrechers.