Eigene Löschversuche erfolglos Gasherd in Mehrfamilienhaus stand in Flammen

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

In der Nacht vom Freitag, 27. Dezember, hat in München ein Wohnungsinhaber einen Brand in der Küche bemerkt und leitete Löschmaßnahmen ein.