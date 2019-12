150 Euro Schaden Verkehrszeichen angefahren und abgehauen

(Foto: 123rf.com)

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer fuhr am Donnerstag, 26. Dezember, zwischen 14.45 und 15.15 Uhr in Siegenburg in der Ingolstädter Straße Ecke Ledererweg gegen ein Verkehrszeichen und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.