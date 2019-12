Uhrenreparaturwerkstatt war das Ziel Versuchter Einbruch an Heiligabend

(Foto: Lucky Business/123rf.com)

An Weihnachten, im Zeitraum vom Montagnachmittag, 24. Dezember, bis Donnerstagmittag, 26. Dezember, versuchten bislang unbekannte Täter, in eine Uhrenreparaturwerkstatt in der Römerstraße in Stammham einzubrechen.