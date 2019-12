Vandalen in Rohbau Ziegelsteine zertrümmert

Unbekannte Täter verursachten in der Zeit von Montag bis Mittwoch, 23. bis 25. Dezember, in einem Rohbau in der Pötzmeser Straße in Mainburg einen Sachschaden in Höhe von circa 3.000 bis 4.000 Euro.