Trunkenheitsfahrt Alkoholisierte Pkw-Fahrerin bringt Alkoholtest nicht mehr zustande und muss mit zur Blutentnahme

(Foto: 123rf.com)

Einer Streife fiel am Mittwoch, 25. Dezember, um 17 Uhr, ein schlangenlinienfahrender Pkw in der Augsburger Straße in Geisenfeld auf. Als sie den Wagen kurze Zeit später aufhalten konnten, bemerkten die Beamten, dass die Fahrerin deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Einen angebotenen Atemalkoholtest brachte die Pkw-Fahrerin nicht zustande.