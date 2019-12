Polizei bittet um Hinweise Unbekannter klaut amerikanischen Blechbriefkasten samt Halterungsstange

(Foto: 123rf.com)

Ein Hausbesitzer in Ernsgaden im Archweg zeigte den Diebstahl eines amerikanischen Blechbriefkasten samt Halterungsstange an. Ein bislang unbekannter Dieb hatte diesen im Tatzeitraum am Mittwoch, 25. Dezember, von 0.30 bis 5.30 Uhr gestohlen.