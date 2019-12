Die Polizei sucht Zeugen Türschloss einer Bäckereifiliale mit Sekundenkleber beschädigt

(Foto: norgal/123rf.com)

Am Dienstag, 24. Dezember in der Zeit von 4 bis 4.50 Uhr wurde durch einen bislang unbekannten Täter Sekundenkleber in das Türschloss der Eingangstüre einer Bäckereifiliale im Stadtgebiet Kelheim gespritzt.