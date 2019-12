Die Polizei ermittelt Pkw-Fahrerin beschädigt geparktes Fahrzeug und haut ab

(Foto: annavaczi/123RF)

Eine Zeugin beobachtete, wie am Montagnachmittag, 23. Dezember, gegen 15.30 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Freisinger Straße in Mainburg eine ältere Dame beim Ausparken gegen einen blauen Mitsubishi gefahren war und anschließend weiterfuhr.