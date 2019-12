In Kösching die Fahrbahn überquert Fußgängerin (80) bei Unfall in Ingolstadt lebensgefährlich verletzt

Ein 58-Jähriger aus dem Landkreis Eichstätt befuhr am Montag, 23. Dezember, 17.10 Uhr, mit seinem Seat die Untere Marktstraße in Kösching ortseinwärts. Eine 80-Jährige aus dem Landkreis Eichstätt wollte zu Fuß die Fahrbahn in nördliche Richtung überqueren. Der Pkw-Fahrer erkannte die querende Rentnerin zu spät und erfasst sie mit seiner Fahrzeugfront.