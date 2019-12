Fritteuse in Flammen Frau versucht Fettbrand zu löschen – starke Rauchentwicklung schädigt zehn Personen

(Foto: 123rf.com)

Nachdem eine 31-jährige Frau am späten Sonntagabend, 22. Dezember, in ihrer Küche in Manching eine Fritteuse nach dem Frittieren von Speisen in eingeschaltetem Zustand längere Zeit unbeaufsichtigt ließ, entzündete sich das Fett.