Mit 0,8 Promille auf der Autobahn 500 Euro Bußgeld und einen Monat Fahrverbot zum vierten Advent

Zur Verkehrskontrolle wurde ein 59-Jähriger aus Erlangen, der mit seinem Kleintransporter Ford Transit auf der Autobahn A9 in Richtung Nürnberg unterwegs war, am Sonntagabend, 22. Dezember, gegen 17.20 Uhr an der Rastanlage Köschinger Forst angehalten.