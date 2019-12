Polizei bittet um Hinweise Unbekannte Pkw-Fahrerin nimmt 71-Jähriger die Vorfahrt, verursacht Unfall und entfernt sich anschließend

(Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com)

Am Sonntag, 22. Dezember, gegen 16 Uhr, befuhr eine 71-jährige Dame mit ihrem Audi A2 die Bundesstraße B301 von Elsendorf kommend in Richtung Daßfeld in Siegenburg. Im Trainer Ortsteil Sankt Johann, etwa auf Höhe der örtlichen Tankstelle, fuhr zur selben Zeit eine bislang noch unbekannte Verkehrsteilnehmerin aus dem Kundenparkplatz in die B301 ein. Dabei übersah sie die Audi-Fahrerin und nahm ihr die Vorfahrt.