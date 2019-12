Trunkenheit im Verkehr Betrunkener E-Scooter-Fahrer stürzt und verletzt sich

(Foto: 123rf.com)

Ein 51-jähriger Mann war am Samstag, 21. Dezember, 23.30 Uhr, in der Bahnhofstraße in Ernsgaden mit einem E-Scooter unterwegs und kam vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung zu Sturz.