Verkehrsunfall 82-Jährige missachtet Vorfahrt – 37-Jährige leicht verletzt

Am Freitag, 20. Dezember, gegen 12.15 Uhr, ereignete sich im Beilngrieser Ortsteil Paulushofen ein Verkehrsunfall, bei dem eine 37-jährige aus dem Gemeindebereich Beilngries leicht verletzt wurde.

BEILNGRIES Als sie mit ihrem Pkw die Staatsstraße in Richtung Beilngries befuhr, missachtete eine 82-jährige Autofahrerin, die aus dem Ortsteil Paulushofen ausfuhr, deren Vorfahrt, sodass es zum seitlichen Zusammenstoß kam. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.