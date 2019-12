Pkw angefahren Aufmerksamer Zeuge hilft, Unfallflucht aufzuklären

Am Freitag, 20. Dezember, gegen 17.30 Uhr, beobachtete der Zeuge, wie der Fahrer eines Pkw, Ford gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw BMW prallte, welcher ordnungsgemäß auf der Gillamooswiese abgestellt war. Der Unfallverursacher begutachtete den entstandenen Schaden und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne Weiteres zu veranlassen.

ABENSBERG Der aufmerksame Zeuge notierte sich sogleich das Kennzeichen des Flüchtigen und so war es für die Polizei ein Leichtes, den verantwortlichen Fahrer kurze Zeit später zu ermitteln. An dem geschädigten Pkw entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. An dem Fahrzeug des betagten, über 80-jährigen Unfallverursachers wurde kein nennenswerter Schaden festgestellt.