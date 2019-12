Gesichtsverletzungen Körperliche Auseinandersetzung in der Ingolstädter Innenstadt

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 20. auf 21. Dezember, kam es gegen 3 Uhr in einem Lokal in der Ingolstädter Gerberstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung.