21-Jähriger verletzt Streit in Neustadt an der Donau endet mit Faustschlag ins Gesicht

(Foto: rudall30/123rf.com)

Am Samstag, 21. Dezember, gegen 3.25 Uhr kam es in der Herzog-Ludwig-Straße in Neustadt an der Donau zu einem Streit zwischen einem 16-Jährigen und seinem 21-jährigen Bekannten.