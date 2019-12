Auseinandersetzung in Neustadt Trio lauert 17-Jährigem auf – geschlagen und gewürgt

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien kam es in der Goethestraße in Neustadt an der Donau zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Schüler im Alter von 14, 15 und 17 Jahren.