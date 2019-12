Fahrer war erheblich alkoholisiert Auffahrt verpasst und im Straßengraben gelandet

Kurz nach Mitternacht ereignete sich am Freitag, 20. Dezember, ein Verkehrsunfall in der Raffineriestraße in Neustadt an der Donau, als ein Pkw-Fahrer die Auffahrt zur Bundesstraße B16 verpasste und in einem Straßengraben landete.