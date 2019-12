Kinder- und Damenbekleidung gestohlen Dieb wollte sich und seine Familie wohl neu einkleiden

Am Donnerstagnachmittag, 19. Dezember, drang zwischen 15.20 und 16.30 Uhr ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hindenburgstraße in Ingolstadt ein und entwendete eine komplette Einkaufstasche mit Kinder- und Damenbekleidung im Wert von circa 500 Euro.