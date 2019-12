Zeugen gesucht Dunkler Audi überfährt Chihuahua – unbemerkt?

(Foto: 123rf.com)

Am Sonntag, 15. Dezember, kam es am Vormittag im Unterhaunstätter Weg in Ingolstadt zum Unfall zwischen einem Pkw und einem kleinen Hund, bei dem der Chihuahua leider getötet wurde.