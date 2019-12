Polizisten verletzt Randalierer leistet Widerstand bei Festnahme – Freundin versucht, ihn zu befreien

Am Donnerstagnachmittag, 19. Dezember, schlug ein 22-Jähriger auf geparkte Pkw in der Hafnergasse in Kelheim ein. Ein Passant hat den Randalierer daraufhin gestellt und bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festgehalten.