1.200 Euro Schaden Unfallfahrerin haut ab – Zeugin merkt sich Kennzeichen

(Foto: Joerg Huettenhoelscher/123rf.com)

Ein 64-Jähriger aus Geisenfeld parkte seinen Alfa Romeo am Mittwoch, 18. Dezember, gegen 13.30 Uhr, am Parkplatz eines Getränkehandels in Geisenfeld. Als er zurückkam, wurde er von einer Zeugin darauf aufmerksam gemacht, dass ein anderer Pkw gegen sein Fahrzeug gefahren sei.