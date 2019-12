Unfall bei Ernsgaden Beim Abbiegen ein Auto übersehen – 20.0000 Euro Schaden

(Foto: annavaczi/123RF)

Am Mittwoch, 18. Dezember, 10.50 Uhr, fuhr ein 48-Jähriger mit seinem Kleintransporter aus Richtung Regensburg kommend von der Bundesstraße B16 bei Ernsgaden ab. Danach wollte er an der dortigen Kreuzung nach links in Richtung Ernsgaden abbiegen. Allerdings übersah er hierbei einen von rechts aus Richtung Geisenfeld kommenden Hyundai, der von einer 32-Jährigen mit Wohnsitz in Geisenfeld gelenkt wurde.